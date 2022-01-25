Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На Курилах и Сахалине стартовала проверка боевой готовности с выполнением стрельб и противодействием дронам, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На Сахалине и Курильских островах идут мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО. Личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, пройдут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

"Особое внимание будет уделено проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что задействованные в проверке военнослужащие были подняты по учебной тревоге, получили стрелковое оружие и совершили марш в указанные районы, где приступили к оборудованию огневых позиций и командных пунктов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.