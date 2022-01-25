Петербуржец напал на фельдшера скорой помощи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Житель Петербурга подозревается в нападении на фельдшера скорой помощи, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, в парадной многоквартирного дома на бульваре Красных Зорь ранее судимый мужчина напал на медиков во время оказания помощи, ударив фельдшера ногой по голове. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщают в главке, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст.213 УК РФ). Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга в свою очередь добавляет, что надзорное ведомство проконтролирует расследование.