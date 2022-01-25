В России разработали новую систему управления спутниками на орбите

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") на 46-х Академических чтениях по космонавтике (Королевские чтения) представили новую навигационно-баллистическую технологию управления космическими аппаратами, сообщили в пресс-службе РКС.

"Система, созданная с использованием современных методов прогнозного математического моделирования, обеспечит более точное выведение новых аппаратов и их эффективное применение на орбите", - сообщили в пресс-службе.

По словам замначальника экспертно-аналитического центра РКС Владимира Бетанова, главным показателем эффективности современных и перспективных систем управления является их способность прогнозировать и быстро реагировать на нештатные ситуации.

"Для решения этой задачи в РКС сегодня исследуются возможности прогнозного математического моделирования. Этот метод дает возможность заблаговременно предсказывать развитие ситуаций на орбите для своевременных решений на выдачу команд. С помощью такого анализа также можно рассчитать траекторию движения космического аппарата при дефиците навигационных данных", - сказал Бетанов, чьи слова приводит пресс-служба РКС.

В холдинге отмечают, что для дальнейшего повышения эффективности управления все больше полномочий будет получать искусственный интеллект. Для реализации этой концепции специалистами РКС внедряются отработанные методы прогнозного математического моделирования.

46-е Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых ("Королевские чтения - 2022"), пройдут 25-28 января в МГТУ им. Н.Э. Баумана.