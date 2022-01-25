Летевший в Москву лайнер вынужденно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета в аэропорту Оренбурга из-за смерти пассажира одного из рейсов, сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ во вторник.

"По предварительной информации, днем 25 января в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет сообщением Узбекистан - Москва. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.