Российское гражданство в 2021 году получили больше 735 тыс. иностранцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В 2021 году российское гражданство получили 735,3 тыс. иностранцев против 656,3 тыс. годом ранее, сообщили в пресс-центре МВД.

В прошлом году в России было выдано 263,3 тыс. приглашений иностранцам на въезд в страну против 138,2 тыс. в 2020 году. На миграционный учет в 2021 году были поставлены 13,392 млн иностранцев, тогда как в 2020 году - 9,8 млн человек.

В прошлом году въезд в Россию МВД запретило более чем 176 тыс. иностранцев, в 2020 году - 189,4 тыс. человек.

Разрешения на работу в 2021 году были оформлены 93 тыс. иностранцев против 62,6 тыс. годом ранее. В том числе были поставлены на учет 46,6 тыс. высококвалифицированных специалистов и 6,8 тыс. квалифицированных (20,5 тыс. и 7,6 тыс. соответственно в 2020 году). Патенты на работу получили 2,2 млн иностранцев, в 2020 году - 1,1 млн.

Всего в МВД в 2021 году поступило 1,6 млн уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2020 году их было 1,3 млн.