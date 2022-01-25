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Законопроект о годовой выручке доминирующих компаний прошел II чтение

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому компания не может быть признана доминирующей на рынке, если ее выручка от реализации товаров не превышает 800 млн рублей, сейчас этот порог составляет 400 млн руб.

Законопроект №9719-8 в октябре внесло в парламент правительство.

Сейчас, по закону, запрет на злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений не применяются к компаниям, выручка которых не превышает 400 млн рублей, предлагается повысить этот порог до 800 млн рублей. Авторы проекта ссылаются на существующие предельные доходы, позволяющие отнести предприятия к категории малых - 800 млн рублей.

При этом исключения не распространяются на: хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц с другими хозяйствующими субъектами; финансовые организации; субъекты естественной монополии; хозяйствующих субъектов, имеющих в качестве учредителей или участников хозяйствующих субъектов - юридических лиц; хозяйственных обществ, в уставном капитале которого имеется доля государства.

Законопроект также предусматривает повышение пороговых значений размера активов хозяйствующих субъектов за последний календарный год с 400 до 800 млн рублей, при которых к таким хозяйствующим субъектам не будут применяться требования антимонопольного законодательства по согласованию сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций.

Госдума правительство

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