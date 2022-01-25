Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва гранаты в Приморье

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва в Приморье, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре края.

По предварительным данным, в общежитии по улице Островского в городе Арсеньеве ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства. В результате один человек погиб и четверо пострадали. По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), сообщил представитель прокуратуры.

Он добавил, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города. "Кроме того, прокуратура даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц по вопросам и своевременности, принимаемых мер по контролю за поведением фигуранта, состоящего на учете в качестве лица в отношении которого неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы", - добавил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в результате взрыва гранаты пострадали шесть человек.

В межмуниципальный отдел МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме, расположенном на улице Островского, "произошел хлопок", сообщил ранее сотрудник пресс-службы УМВД.