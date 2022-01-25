Юношу из Пензы арестовали за попытку убить ребенка кухонным топориком

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Первомайский суд Пензы заключил под арест 18-летнего местного жителя по делу о нападении с кухонным топориком на ребенка, сообщает СУ СКР по Пензенской области.

Задержанный уже признал вину по предъявленному ему обвинению по п."в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений).

Ранее сообщалось, что около подъезда дома №2 по ул. Глазунова в Пензе неизвестный напал на 10-летнего мальчика и ударил его по голове. Позже был задержан подозреваемый - им оказался 18-летний житель Бессоновского района. По предварительным данным, он нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком.