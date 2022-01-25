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Дума изменила правила работы с законопроектами совместного ведения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума изменила собственный регламент в части сбора отзывов регионов на законопроекты совместного ведения, говорится в постановлении, который депутаты приняли 25 января.

Теперь, по регламенту, законопроект, касающийся отдельных регионов"не может быть рассмотрен без поступления мнения таких субъектов Российской Федерации".

Кроме того, постановление предусматривает, что если одна треть регионов выскажется против законопроекта, то для его доработки будет создана согласительная комиссия. До сих пор такой порядок действовал, только для законопнроектов, которые отвергали сенаторы.

Отзыв органов государственной власти региона на проект федерального закона по предметам совместного ведения считается положительным, если законодательный орган региона и его руководитель выскажутся за принятие такого законопроекта. Если оба выскажутся против, то отзыв считается отрицательным. Если же их мнения расходятся, следует считать, что мнение органов государственной власти субъекта Федерации не выражено, говорится в документе.

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