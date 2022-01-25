На Алтае осудили мужчину и двух женщин по делу о совращении детей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае вынес приговор трем фигурантам дела о сексуальных преступлениях в отношении детей, от чьих действий пострадал 21 ребенок, сообщает следственное управление СКР по региону.

Так, 33-летнему жителю Барнаула, развращавшему детей в социальных сетях и изготовлявшему порнографические материалы с участием несовершеннолетних, назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также за преступления в отношении детей суд приговорил жительницу Московской области к 5 годам, а жительницу Краснодарского края – к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

В ходе следствия и суда было установлено, что с 2014 по 2018 годы обвиняемый из своей квартиры общался по интернету с девочками в возрасте от 11 до 16 лет.

Входя к ним в доверие, мужчина давал детям задания – сначала безобидные, а затем заставлял девочек позировать перед камерой без одежды и совершать действия сексуального характера. Эти видео он записывал на свой компьютер, а видеозаписи хранил дома.

Кроме того, обвиняемый пересылал потерпевшим фото и видео развратного характера. После того, как девочки пытались прекратить всяческое общение с ним, мужчина угрожал распространить изготовленную порнографическую продукцию среди их друзей и знакомых, говорится в сообщении.

Помимо этого в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность двух женщин к совершению преступлений сексуального характера в отношении их малолетних дочерей.

Так, в 2015 году осужденный познакомился с жительницей Московской области, которая имела финансовые трудности. Мужчина просил ее совершать развратные действия в отношении своей 6-летней дочери и также записывал все на видео.

Кроме того, в 2017 году за обещанное мужчиной денежное вознаграждение жительница Краснодарского края совершала противоправные действия в отношении своих дочерей девяти и пяти лет.

Затем, узнав, что женщина работает в детском саду, педофил уговорил ее снимать видео с воспитанниками, младшему из которых было 2 года, давая указания, какие действия сексуального характера совершать.

Всего следователями доказано 34 эпизода преступных деяний.