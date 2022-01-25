Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

"Союзы" с 2023 года начнут летать к МКС за два часа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Корабли "Союз" с 2023 года начнут летать к МКС по одновитковой схеме, сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

Согласно представленной им на Королевских чтениях презентации, одновитковая схема "планируется к использованию с 2023 года".

31 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в будущем "Союзы" смогут добираться к МКС за 1,5-2 часа.

В октябре 2020 года корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к МКС – 3 часа 3 минуты. Обычно полет к станции занимает около 6 часов.

12 июля Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" отработала элементы перспективной одновитковой схемы сближения с МКС в ходе стыковки корабля "Прогресс МС-17" со станцией. "Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска", - сообщили тогда в РКК "Энергия".

РКК Энергия МКС Союз

Новости

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
Пандемия коронавируса

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 116 тыс. пациентов с COVID-19 в российских больницах

В Минфине предложили регулировать, а не запрещать обращение криптовалют

Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение

Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });