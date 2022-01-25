Операторы объединят 10 тыс. базовых станций в универсальную сеть

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Операторы связи начнут совместно использовать базовые станции (БС), которые объединятся в одну универсальную сеть, в рамках нового федерального проекта "Доступ в интернет за счет развития спутниковой связи", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Они (операторы - ИФ) начнут совместное использование базовых станций, то есть объединят их в универсальную сеть, такой технический роуминг. Подключиться к ней сможет любой абонент, а не только абонент того провайдера, у которого он зарегистрирован", - сказал он во вторник на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

По его словам, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны, где очень низкая концентрация населенных пунктов. "Мы планируем, что к 2030 году порядка 10 тысяч базовых станций будут включены в универсальную сеть", - добавил Чернышенко.

Он отметил, что цель федерального проекта – "создать равные возможности доступа к цифровым сервисам для всех граждан нашей страны".

В ноябре прошлого года Чернышенко заявлял, что в национальной программе "Цифровая экономика" появятся три новых федеральных проекта: "Цифровые услуги и сервисы онлайн", "Доступ в интернет" ("Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи") и "Подготовка кадров для ИТ". Ранее они частично были включены в целевые показатели других федеральных проектов нацпрограммы "Цифровая экономика".