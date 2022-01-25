Минцифры проверяет сообщения об утечке данных приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минцифры начало проверку из-за появления сообщений об утечке данных, в том числе QR-кодов, из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус".

"Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус"",- говорится во вторник в сообщении министерства.

Там подчеркнули, что личным данным переболевших или вакцинированных ничего не угрожает.

По данным Минцифры, в упомянутых сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта).

"Для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности. В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. В связи с этим подтвердить валидность этих данных не представляется возможным",- говорится в сообщении.

Приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус" от Минцифры используется для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. Оно доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.