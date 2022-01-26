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Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Без вести пропавшую годовалую девочку разыскивают правоохранители Новгородской области, сообщила в среду "Интерфаксу" представитель регионального управления СК Анастасия Садриева.

Она уточнила, что информация об исчезновении девочки в городе Холм поступила ночью 25 января.

Возбуждено дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). Следственно-оперативную группу возглавил заместитель руководителя управления СК Николай Супрун, уточнила Садриева. Проверяются разные версии, проводятся допросы, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Сотрудники СК обратились к новгородцам с просьбой предоставить любую информацию о возможном местонахождении ребёнка.

Новгородская область Холм

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