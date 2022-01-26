РАН и Совет Федерации намерены сообща развивать науку в регионах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) и комитет по науке Совета Федерации намереваются совместными усилиями способствовать развитию региональной науки, ситуация с которой вызывает тревогу во многих субъектах РФ, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"О том, что во многих регионах ситуация с наукой вызывает тревогу, говорят многие местные руководители. Сегодня утечка мозгов происходит не только из России за границу, но и внутри страны. Молодежь уезжает в два-три центра, где сильная наука. Такой перекос, однобокое развитие совершенно неприемлемо для такой огромной страны", - отметил глава РАН в интервью "Российской газете".

Он заявил, что, по мнению ученых, "РАН обязана помочь развитию региональной науки".

"Для меня стало настоящим откровением, насколько важен для губернаторов приезд руководства РАН. Они предлагают конкретные меры и ждут помощи от академии. Сейчас у нас создается Совет по региональный научной политике, к этой работе привлекаем представителей госструктур, очень заинтересовался комитет по науке Совета Федерации, нас поддержала (председатель Совета Федерации - ИФ) Валентина Ивановна Матвиенко", - отметил Сергеев.

По его словам, Российская академия наук совместно с Советом Федерации намерены составить научно-технологический рейтинг регионов и "определить 10-15 лидеров, которые получат дополнительные возможности для ускоренного развития".

"В идеале, конечно, хорошо, если все (российские регионы - ИФ) развиваются равномерно. Однако опыт показывает, что развитие идет через лидеров, а они как локомотивы подтягивают за собой остальных. И в данном случае 10-15 лидеров должны стать такими локомотивами, взять на себя ответственность и за развитие науки у соседей", - пояснил президент РАН в беседе с изданием.