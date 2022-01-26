Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

РАН и Совет Федерации намерены сообща развивать науку в регионах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) и комитет по науке Совета Федерации намереваются совместными усилиями способствовать развитию региональной науки, ситуация с которой вызывает тревогу во многих субъектах РФ, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"О том, что во многих регионах ситуация с наукой вызывает тревогу, говорят многие местные руководители. Сегодня утечка мозгов происходит не только из России за границу, но и внутри страны. Молодежь уезжает в два-три центра, где сильная наука. Такой перекос, однобокое развитие совершенно неприемлемо для такой огромной страны", - отметил глава РАН в интервью "Российской газете".

Он заявил, что, по мнению ученых, "РАН обязана помочь развитию региональной науки".

"Для меня стало настоящим откровением, насколько важен для губернаторов приезд руководства РАН. Они предлагают конкретные меры и ждут помощи от академии. Сейчас у нас создается Совет по региональный научной политике, к этой работе привлекаем представителей госструктур, очень заинтересовался комитет по науке Совета Федерации, нас поддержала (председатель Совета Федерации - ИФ) Валентина Ивановна Матвиенко", - отметил Сергеев.

По его словам, Российская академия наук совместно с Советом Федерации намерены составить научно-технологический рейтинг регионов и "определить 10-15 лидеров, которые получат дополнительные возможности для ускоренного развития".

"В идеале, конечно, хорошо, если все (российские регионы - ИФ) развиваются равномерно. Однако опыт показывает, что развитие идет через лидеров, а они как локомотивы подтягивают за собой остальных. И в данном случае 10-15 лидеров должны стать такими локомотивами, взять на себя ответственность и за развитие науки у соседей", - пояснил президент РАН в беседе с изданием.

РАН Александр Сергеев

Новости

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });