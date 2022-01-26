Шкаф упал на пятилетнего ребенка в больнице Татарстана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после падения шкафа на пятилетнего ребенка в больнице Татарстана, в результате чего он получил сотрясение головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в среду.

"Проводится доследственная проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Минздрав Татарстана в свою очередь указывает, что инцидент с падением шкафа произошел в Заинской центральной районной больнице в выходные в присутствии матери ребенка. "Сразу же после инцидента в палату были вызваны невролог и травматолог, которые осмотрели ребенка. Травм у ребенка врачи не нашли. Осмотр в Нижнекамской детской больнице также не подтвердил получение травм", - отмечается в официальном сообщении.

На сегодняшний день ребенок находится в удовлетворительном состоянии, в помощи врачей не нуждается.

Администрацией больницы после произошедшего принято решение зафиксировать шкафы к стене необходимыми механизмами. На сегодняшний день все шкафы в детских палатах закреплены.