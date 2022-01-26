Около 15 человек получили травмы в ДТП с автобусом на юге Петербурга

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Большегруз и маршрутный автобус столкнулись в среду в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительным данным, около 15 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что маршрутный автобус "ПАЗ" и фура с прицепом столкнулись около 11:00 в среду на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары на юге Петербурга.

В связи с ДТП проводится проверка.