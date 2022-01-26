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В Новосибирске задержали несколько человек после ночной стрельбы в квартире

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Новосибирске несколько человек по факту стрельбы в одной из квартир жилого дома, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Информация о стрельбе поступила в ночь на среду. Как отмечается, полицейские оцепили двор дома и начали переговоры со стрелявшими, после чего те добровольно открыли дверь. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские обнаружили в квартире "семь предметов, конструктивно схожих с оружием, три пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы", говорится в пресс-релизе. Изъятое направлено на экспертизу.

Подозреваемых, находившихся в состоянии наркотического опьянения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Новосибирск

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