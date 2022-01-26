Мэр тверского Торжка ушел в отставку из-за перебоев в поставках лекарств

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава города Торжок Тверской области Юрий Гурин ушел в отставку, сообщили "Интерфаксу" в среду в правительстве региона.

"Гурин с сегодняшнего дня находится в отставке. Это решение поддержал губернатор Игорь Руденя", - сказал собеседник агентства.

Гурин возглавлял Торжок с января 2020 года.

В областном правительстве подчеркнули, что отставка Гурина связана с кризисной ситуацией в обеспечении лекарствами больных онкологией и эпилепсией. При этом эффективных мер для их решения принято не было.

Губернатор уже дал необходимые поручения областному министерству здравоохранения по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением в Торжке. В феврале 2022 года планируется провести мероприятия по лицензированию муниципальной аптеки, где будет вестись отпуск психотропных и наркотических препаратов жителям, имеющим медицинские показания и соответствующие рецепты.

В переходный период такие препараты будут доставляться пациентам из Твери в особом порядке под контролем регионального Минздрава.