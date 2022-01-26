Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

В РФ запланировали решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в России в 2023 году, доля таких школ по стране уже сократилась в два раза, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"В этом году введем 292 школы, в целом набранные темпы позволяют нам уложиться в график, чтобы до конца 2024 года ввести не менее 1300 новых школ. Особое внимание на регионы, где все еще сохраняется третья смена. Это республики Тыва, Бурятия, Дагестан, Чеченская республика. Доля, в целом, школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле и в следующем году он будет полностью закрыт", - сообщил Кравцов в среду на совещании президента с правительством.

Министр добавил, что в целом в РФ с 2019 года открыто 699 новых школ на 358 тыс. мест, из них 307 школ введено в рамках национального проекта "Образование".

Помимо этого, за последние три года в России было введено 3 053 новых детских сада на 243 тыс. мест, их них в рамках нацпроекта – 1 369.

"В этом году введем еще 317 новых детских садиков", - добавил Кравцов.

Он сказал, что на сегодня потребность семей в дошкольном образовании практически решена в 80 регионах РФ, "потребность сохраняется в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Крыму и в Забайкальском крае".

"Но в 2024 году полностью выйдем на 100% охват дошкольным образованием в этих регионах, Минфином уже выделено 6 млрд рублей", - сказал Кравцов.

Минпросвещения РФ

Новости

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });