В РФ запланировали решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в России в 2023 году, доля таких школ по стране уже сократилась в два раза, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"В этом году введем 292 школы, в целом набранные темпы позволяют нам уложиться в график, чтобы до конца 2024 года ввести не менее 1300 новых школ. Особое внимание на регионы, где все еще сохраняется третья смена. Это республики Тыва, Бурятия, Дагестан, Чеченская республика. Доля, в целом, школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле и в следующем году он будет полностью закрыт", - сообщил Кравцов в среду на совещании президента с правительством.

Министр добавил, что в целом в РФ с 2019 года открыто 699 новых школ на 358 тыс. мест, из них 307 школ введено в рамках национального проекта "Образование".

Помимо этого, за последние три года в России было введено 3 053 новых детских сада на 243 тыс. мест, их них в рамках нацпроекта – 1 369.

"В этом году введем еще 317 новых детских садиков", - добавил Кравцов.

Он сказал, что на сегодня потребность семей в дошкольном образовании практически решена в 80 регионах РФ, "потребность сохраняется в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Крыму и в Забайкальском крае".

"Но в 2024 году полностью выйдем на 100% охват дошкольным образованием в этих регионах, Минфином уже выделено 6 млрд рублей", - сказал Кравцов.