Посол РФ в Гаване заявил о влиянии внешних факторов на сотрудничество с Кубой в военной сфере

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Внешние факторы и актуальная международная повестка не могут не влиять на сотрудничество РФ и Кубы в военной и военно-технической сфере, заявил "Интерфаксу" посол России в Гаване Андрей Гуськов.

Он отметил, что связи Москвы и Гаваны в этой сфере активно развиваются еще с советских времен. "Наше сотрудничество носит конструктивный и неконъюнктурный характер. Безусловно, внешние факторы, актуальная международная обстановка, не могут не оказывать влияния на его развитие", - сказал он.

"Выстраивая взаимодействие с Гаваной на этом направлении, мы исходим, прежде всего, из интересов укрепления обороноспособности наших стран, обеспечения национальной безопасности в современном турбулентном мире", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Он отметил, что важную роль в продвижении совместных проектов в сфере ВТС играет рабочая группа, действующая в рамках межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

"Поддерживается интенсивный межведомственный диалог, осуществляются регулярные делегационные обмены. В феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. На повестке дня и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях. Все это - обычная, общепринятая в межгосударственных отношениях практика, направленная на поиск возможностей дальнейшего укрепления взаимовыгодных партнёрских связей", - сказал Гуськов.

Российский посол напомнил, что многие кубинские военнослужащие "прошли обучение в профильных вузах и военных академиях в нашей стране" и что кубинская армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства.

"Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики", - отметил Гуськов.

Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что "каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в конституции республики не содержится".

Он также отметил, что Россия и Куба работают на основе взаимных договоренностей при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств.

Комментируя, в частности, сообщения о возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры, Гуськов сказал: "Что касается прорабатываемых практических шагов по продвижению военного и военно-технического сотрудничества, то, учитывая деликатность данной темы, они, как известно, заранее не анонсируются. Это в порядке вещей в отношениях между любыми государствами".