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В Тюмени десять человек успели эвакуироваться из загоревшейся маршрутки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Тюмени утром в четверг загорелось маршрутное такси, сообщили в областном управлении МЧС.

Водитель и девять пассажиров успели выйти из салона, никто не пострадал.

На фотографиях пресс-службы ГУ МЧС видно, что салон сгорел полностью.

Пожар тушили шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания выясняется.

Тюмень МЧС

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