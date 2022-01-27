В Тюмени десять человек успели эвакуироваться из загоревшейся маршрутки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Тюмени утром в четверг загорелось маршрутное такси, сообщили в областном управлении МЧС.

Водитель и девять пассажиров успели выйти из салона, никто не пострадал.

На фотографиях пресс-службы ГУ МЧС видно, что салон сгорел полностью.

Пожар тушили шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания выясняется.