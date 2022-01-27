В Тюмени десять человек успели эвакуироваться из загоревшейся маршрутки
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Тюмени утром в четверг загорелось маршрутное такси, сообщили в областном управлении МЧС.
Водитель и девять пассажиров успели выйти из салона, никто не пострадал.
На фотографиях пресс-службы ГУ МЧС видно, что салон сгорел полностью.
Пожар тушили шесть человек и две единицы техники. Причина возгорания выясняется.
Как горела маршрутка у ж/д вокзала в Тюмени— tyumentimes (@tyumentimes) January 27, 2022
Сегодня в Тюмени на Первомайской загорелся маршрутный автобус № 71.
МЧС: Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. pic.twitter.com/WRkuuXrdHn