Один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопровода на НЛМК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Два человека пострадали и один погиб во время осмотра межцехового трубопровода на территории Новолипецкого металлургического комбината, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Двое из них, получившие отравление газом, госпитализированы, компания регулярно получает информацию об их состоянии. Одного из работников спасти не удалось", - отметили на предприятии.

По предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах. Создана комиссия для расследования произошедшего.

В пресс-службе отметили, что инцидент на работу предприятия не повлиял.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. НЛМК находится под контролем Владимира Лисина.