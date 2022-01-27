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Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД

Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило строительство обхода деревни Малые Вяземы в Одинцовском районе Московской области, который входит в состав Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Строительство участка протяженностью четыре километра начнется в 2022 году, он будет четырехполосным, сообщили в пресс-службе правительства.

На участке возведут путепроводы через железную дорогу Смоленского направления и внутри Малых Вязем, мост через реку Большую Вяземку, тоннель под основным ходом ЦКАД, а также шумозащитные экраны. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Стоимость проекта, согласно заключению Главгосэкспертизы, - 10,9 млрд рублей.

"Реализация проекта позволит устранить многокилометровые заторы, снять ограничения движения для транзитных грузовиков, повысить пропускную способность ЦКАД и безопасность дорожного движения. Время в пути в районе Можайского шоссе после открытия нового участка сократится в 7,5 раза - с 1 часа до 8 минут", - отметили в пресс-службе.

ЦКАД

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