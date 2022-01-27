Ракетчики Черноморского флота провели учение с комплексами "Бал" и "Бастион"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ракетчики Черноморского флота провели в Краснодарском крае учения по отражению высадки десанта противника, сообщили в пресс-службе флота.

"На первом этапе учения дивизионы противокорабельных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" совершили марши в назначенные районы на полигоне Железный Рог. По прибытию на полигон военнослужащие привели комплексы к бою, произвели их маскировку и инженерное оборудование позиций. Далее боевые расчеты отработали обнаружение надводных целей условного противника и их поражение с выполнением электронных пусков ракет", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в качестве кораблей условного противника выступили большие десантные корабли флота.

"На Кавказском побережье, наряду с дивизионами БРК, к учению были привлечены расчёты берегового самоходного артиллерийского комплекса "Берег", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Черноморский флот проводит учение, в котором задействовано более 20 кораблей "в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей".

Ранее сообщалось, что, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, информировало военное ведомство РФ.

По его данным, "всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".