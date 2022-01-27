В Ярославле осудили водителя автобуса, задавившего трехлетнюю девочку

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Ярославля признал 63-летнего водителя автобуса виновным в гибели ребенка.

"Ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - сообщила журналистам пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова.

Удовлетворены гражданские иски. С автотранспортного предприятия в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей, в пользу бабушек – по 800 тыс. руб.

Установлено, что 26 августа 2021 года водитель автобуса, высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все покинули салон. Он закрыл двери и начал движение. В результате дверью зажало руку пассажирки, которая держала спустившегося на тротуар трехлетнего ребенка. Девочка упала под колеса автобуса. Ее госпитализировали с травмами, но спасти не удалось.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СКР по Ярославской области. В пресс-службе управления "Интерфаксу" сообщили, что мужчина обвинялся по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).