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Умерли две женщины, пострадавшие при пожаре на уфимском предприятии 17 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Обе сотрудницы ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение", пострадавшие в результате пожара 17 января, умерли в больнице, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в пятницу.

"Как установлено следствием, 17 января при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80% до 90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Спустя пять дней 46-летняя работница скончалась в больнице. Еще через шесть дней стало известно о смерти второй работницы", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). ?азначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются руководство и работники предприятия, инициирована проверка в региональной инспекции труда.

"В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении данного вида работ на предприятии, будет дана правовая оценка", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, утром 17 января произошло возгорание в одном их цехов ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК "Ростех"), в результате были госпитализированы двое работников.

ПАО "ОДК-УМПО" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.

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