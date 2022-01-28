Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 1,8 млн рублей, продав квартиру

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полицейские ищут лже-брокеров, похитивших 1,8 млн рублей у пенсионерки в Уфе, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в пятницу.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года 71-летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником крупной инвестиционной компании, предложил начать инвестировать.

"Решив, что данное предложение поможет улучшить ее финансовое положение, пенсионерка продала квартиру и вырученные средства в размере 1,8 млн рублей перевела на указанный мошенником счет известного банка", - говорится в сообщении.

Со временем лже-брокер перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.