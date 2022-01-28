Стилиста Зверева оштрафовали на 20 тыс. руб. из-за отчетности на выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка N 367 назначил штраф в 20 тыс. руб. стилисту и общественному деятелю Сергею Звереву в связи с недочетами в предоставлении отчетности о финансировании, выделенном на проведение выборов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Зверев признан виновным по статье о "непредоставлении или неопубликовании отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума" (ч. 1 ст. 5.17 КоАП РФ).

Он участвовал в прошедших в 2021 году выборах в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу как кандидат от партии "Зеленые". Ранее он неоднократно привлекал внимание к проблемам региона, в том числе экологическим проблемам озера Байкал.