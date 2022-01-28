Двое полицейских из Подмосковья задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двоих полицейских по подозрению в сбыте наркотиков, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД РФ Татьяна Петрова.

"Задержаны двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Предварительно установлена их причастность к сбыту наркотических средств", - сказала Петрова журналистам в пятницу.

По ее словам, указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.