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Погиб один из членов экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, получили травмы, один из них скончался по дороге в больницу, сообщили в Минобороны РФ.

"Члены экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области вертолетом поисково-спасательной службы эвакуированы на ближайший аэродром для доставки в лечебное учреждение", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести.

"В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в Минобороны РФ.

По факту аварийной посадки военного вертолета возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Ульяновская область Ми-8 Минобороны РФ

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