Прокуратура Майкопа заинтересовалась изображением "Родины-матери" в рекламе пива

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Майкопа инициировала проверку информации об использовании кафе для рекламы слабоалкогольного напитка изображения, похожего на плакат "Родина-мать зовет", сообщает пресс-служба надзорного ведомства Адыгеи в пятницу.

По данным нескольких интернет-СМИ, на витрине одного из кафе Майкопа появилась реклама пива. На деревянной доске мелом было нарисовано известное изображение "Родины-матери", однако в руке у нее вместо листа с присягой был стакан с напитком. Это вызвало резонанс в социальных сетях.

Позднее, согласно информации тех же СМИ, сотрудники кафе извинились за использование известного изображения и убрали картинку.

"По итогам проверки действиям работников кафе будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении прокуратуры.