Пять человек погибли в результате пожара в Архангельской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - При пожаре в деревянном жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент случился в ночь на 29 января. Возгорание произошло около 3:20 по московскому времени в доме № 36 по улице Строительная. Огонь охватил площадь в 5 кв. м. в одной из квартир.

При пожаре погибли 37-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 3 до 12 лет. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Пострадавших среди жильцов дома нет.

Причиной пожара могла стать неисправность электроплиты.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК) и повлекшей ее халатности (ч.3 ст. 293 УК). Наказание по этим статьям предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.