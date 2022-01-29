Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:36Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 369 955 296+3 660 783

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию, открыто для всех видов транспорта, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 8:20 мск 29 января до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузного транспорта минувшим вечером из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия

Новости

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });