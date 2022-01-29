В Сочи объявили борьбу с истребителями первоцветов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Сочинского национального парка проводят рейды по борьбе с браконьерами, собирающими краснокнижные растения, в первую очередь - первоцветы.

"На территории Сочинского национального парка и улицах курорта проходят рейды по предотвращению уничтожения первоцветов. Граждане не вправе осуществлять в лесах сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края", - сообщил журналистам директор Сочинского национального парка Михаил Лапин в субботу.

К краснокнижным растениям относятся подснежники, цикламены, зимовники и прочие первоцветы.

"Многие из охраняемых растений находятся на грани вымирания. Сохранение биоразнообразия на особо охраняемых государством природных территориях - важная задача, которую лесникам помогают выполнять сотрудники правоохранительных органов и местные власти", - подчеркнул директор.

Он напомнил, что за уничтожение первоцветов установлен штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма взысканий в несколько раз выше. Юридическим лицам может грозить и более серьезная ответственность: от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В свою очередь, начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Кирилл Ярыш сказал, что чиновники совместно с правоохранителями выявляют факты торговли краснокнижными растениями.

"Рейды по выявлению фактов незаконной продажи первоцветов проводятся в Сочи ежегодно в зимний период. Администрации в этом вопросе активно помогают правоохранители. В прошлом году общая сумма штрафов на физлиц составила более 100 тыс. рублей", - отметил начальник.

Он напомнил, что 2022 год в Сочи объявлен Годом экологии.

"В Год экологии мы усилили межведомственное взаимодействие и контроль за незаконным сбытом краснокнижных растений во всех районах города. В плане - мероприятия, способствующие сохранению исчезающих видов растений на территории Национального парка, созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения", - рассказал Ярыш.