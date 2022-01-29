В СПЧ оценили последствия исполнения новых поручений Путина

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Исполнение поручений, отданных главой государства Владимиром Путиным по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), облегчит жизнь сотен тысяч граждан России, которые находятся в тяжелых условиях. Об этом сообщила член Совета Ева Меркачева.

"Опубликован перечь поручений президента по итогам встречи с членами СПЧ. Из 16 пунктов три поручения касаются моего выступления. Я несказанно рада, что это серьезные, проработанные поручения, и думаю, что если они будут исполнены, а тут никаких "если бы" быть не может, то это облегчит жизнь сотен тысяч наших граждан, которые оказались в непростых условиях", - сказала Меркачева, ее слова приводятся в телеграм-канале СПЧ в субботу.

По ее мнению, самый важный пункт - это поручение президента Генпрокуратуре и Верховному суду РФ проанализировать практику применения законодательства в части, касающейся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера. "На встрече с президентом я говорила про то, что у нас примерно 110 тыс. человек на сегодняшний день содержатся в СИЗО, и большинство из них могли бы быть под подпиской о невыезде или на домашнем аресте", - сказала член Совета.

"Я думаю, что эта практика будет проанализирована и будут сделаны соответствующие выводы. Надеюсь, что после этого поручения у нас будут чаще (отправлять граждан, совершивших преступления ненасильственного характера - ИФ) под домашний арест и под залог", - заявила Меркачева, выразив надежду, что залог как меру пресечения будут применять в России чаще.

Член Совета заявила также, что приветствует поручение главы государства палатам Федерального Собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки. "Это то, о чем я просила. Я просила, чтобы у нас была отдельная статья "пытки", и чтобы введение этой статьи полностью соответствовало Конвенции", - сказала член Совета.

Ранее на сайте Кремля были опубликованы поручения президента РФ по итогам состоявшегося 9 декабря прошлого года заседания СПЧ.