В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, трое пострадали
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полицейские Тюмени разыскивают водителя легкового автомобиля, который в субботу сбил троих человек на автобусной остановке, сообщило региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, автомобиль LADA Priora въехал в людей, стоящих на остановке. В результате пострадали три женщины, они доставлены в больницу, у двух из них - тяжелые травмы.
Водитель бросил машину и скрылся с места аварии, его личность устанавливается.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.