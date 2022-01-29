В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, трое пострадали

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полицейские Тюмени разыскивают водителя легкового автомобиля, который в субботу сбил троих человек на автобусной остановке, сообщило региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, автомобиль LADA Priora въехал в людей, стоящих на остановке. В результате пострадали три женщины, они доставлены в больницу, у двух из них - тяжелые травмы.

Водитель бросил машину и скрылся с места аварии, его личность устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.