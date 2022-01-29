В Курске ограбили ювелирный магазин почти на 160 млн рублей
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже ювелирных изделий из магазина в Курске на сумму, превышающую 159 млн рублей, сообщила журналистам в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые попали в ювелирный магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома, через подвал и похитили сейф с драгоценностями, а также часть изделий с витрин.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч.4 ст. 158 УК РФ).
Задержанные, по словам Волк, ранее были судимы за аналогичные противоправные деяния.
Как добавила Волк, часть ювелирных изделий изъята, назначено проведение соответствующих экспертиз. В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала она.