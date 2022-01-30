При пожаре в жилом доме в Бурятии погибли три человека

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Тела трех погибших обнаружили в воскресенье пожарные при тушении жилого дома в Иволгинском районе в Бурятии, сообщило региональное управление МЧС России.

"Пожар произошел в частном жилом доме в селе Каленово. На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара внутри горящего помещения обнаружены тела двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

Возгорание на площади 40 кв. м было ликвидировано в течение часа.