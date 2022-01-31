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Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Благовещенска

Пострадал один человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник в общежитии колледжа транспорта и дорожного хозяйства в Благовещенске Амурской области, эвакуировано около 150 человек, сообщает региональный главк МЧС России.

"По повышенному рангу сложности к месту пожара были направлены формирования Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На 4 и 5 этажах наблюдалось задымление. (...) Самостоятельно эвакуировались из здания общежития около 100 человек, еще 48 человек были выведены силами пожарных", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания был обнаружен в одной из комнат на четвертом этаже, горели вещи и мебель. Пострадал молодой человек 2005 года рождения, который находился в горевшей комнате и смог выбраться самостоятельно. У молодого человека ожоги ног, ему оказывается медицинская помощь.

Пожар тушили 25 человек личного состава пожарно-спасательных частей Благовещенска и семь единиц техники, а также спасатели поисково-спасательного отряда. Причина возгорания устанавливается.

МЧС России Амурская область

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