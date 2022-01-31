СКР подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-замглавы Минстроя РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минстроя РФ Юрия Рейльяна.

"Действительно, в производстве нашего следственного управления находится такое уголовное дело", - сообщила руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела ведомства Елена Яхно на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

"Но в связи с тем, что пока ведется расследование, достаточно большой сбор и оценка доказательств, большая база по допросу свидетелей, поэтому преждевременно пока давать комментарии по ходу расследования, каким-то перспективам его", - сказала она.

В чем подозревается бывший чиновник, Яхно не уточнила.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рейльян задержан и доставлен в Иркутск, его арестовали. Он, по данным СМИ, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.