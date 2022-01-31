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Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более 17 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция Саратова разыскивает мошенников, обманувших местного пенсионера на 17 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в понедельник.

"В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции", - говорится в сообщении.

Незнакомцы предложили саратовцу перевести деньги на безопасный счет - якобы для их сохранности.

Испугавшись потери сбережений, пенсионер перевел на неизвестные счета в общей сложности 17 млн 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием).

Саратов МВД Саратовская область

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