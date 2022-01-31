Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
на 30.01В России 11 737 007+121 228В мире 374 686 907+2 133 507

Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Кемерове после 20 лет розыска

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские в аэропорту Кемерова задержали мужчину, который находился в розыске 20 лет, сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

"В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерово поступила оперативная информация о том, что на борту самолета, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может находиться объявленный межгосударственный розыск пассажир. Мужчина обвиняется в тяжком преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, совершенном в 1999 году в Забайкалье. После совершения злодеяния он более 20 лет скрывался от правоохранительных органов РФ", - говорится в сообщении.

После приземления самолета полицейские, сотрудники пограничной службы ФСБ и ОМОНа задержали мужчину.

Ранее Центральный суд Читы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный помещен в следственный изолятор. Вскоре его этапируют в Забайкальский край.

Кемерово

Новости

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Пандемия коронавируса

Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пандемия коронавируса

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Благовещенска

Что произошло за день: воскресенье, 30 января

Пандемия коронавируса

Ревакцинация "Спутником Лайт" даст три месяца защиты против "омикрона"

Ревакцинация "Спутником Лайт" даст три месяца защиты против "омикрона"
Пандемия коронавируса

Власти РФ заявили об отсутствии планов перевода школ на "удаленку" из-за COVID-19

Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет

Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });