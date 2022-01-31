Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Кемерове после 20 лет розыска

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские в аэропорту Кемерова задержали мужчину, который находился в розыске 20 лет, сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

"В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерово поступила оперативная информация о том, что на борту самолета, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может находиться объявленный межгосударственный розыск пассажир. Мужчина обвиняется в тяжком преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, совершенном в 1999 году в Забайкалье. После совершения злодеяния он более 20 лет скрывался от правоохранительных органов РФ", - говорится в сообщении.

После приземления самолета полицейские, сотрудники пограничной службы ФСБ и ОМОНа задержали мужчину.

Ранее Центральный суд Читы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный помещен в следственный изолятор. Вскоре его этапируют в Забайкальский край.