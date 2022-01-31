Обвиняемые в убийстве пенсионера МВД получили в Петербурге длительные сроки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор обвиняемым в убийстве пенсионера МВД из-за долга.

Пресс-служба прокуратуры северной столицы в понедельник сообщила, что местные жители Даниил Бородулин и Владимир Гридасов признаны виновными в убийстве группой по предварительному сговору и из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил Бородулина к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, Гридасова - к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. "Отбывать наказание подсудимые будут в исправительных колониях строгого режима", - говорится в сообщении.

Следователи городского управления СКР и суд установили, что 12 мая 2020 года фигуранты, находясь в машине в Красносельском районе города, накинули на шею знакомого удавку и задушили. Мотивом убийства стало нежелание возвращать потерпевшему долг в размере более 1 млн рублей.

Тело убитого Бородулин и Гридасов спрятали в гараже в Колпино.

Ранее сообщалось, что вердиктом присяжных обвиняемые были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура в прениях запросила им наказание в виде лишения свободы на сроки 14 и 15 лет в колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства Бородулин полностью признал вину, Гридасов - частично.

По информации источника "Интерфакса", фигуранты лишили жизни пенсионера МВД, которому задолжали 1,2 млн рублей. По данным СМИ, Бородулин и Гридасов в прошлом также служили в правоохранительных органах - миграционной полиции и ОМОНе.