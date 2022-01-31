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В Ленобласти завели уголовное дело после смерти двухлетней девочки в квартире няни

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Смерть маленького ребенка в квартире няни во Всеволожском районе Ленинградской области расследуют в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

Подозреваемая - уроженка иностранного государства. Подготовлено ходатайство в суд об ее аресте, говорится в сообщении.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемая с ноября 2021 года нелегально за деньги присматривала за девочкой 2019 года рождения. Ребенок проживал с ней и ее детьми в квартире на проспекте Науки в Петербурге.

Со слов подозреваемой, на прошлой неделе самочувствие девочки стало ухудшаться, но за медицинской помощью она не обратилась, а утром 30 января обнаружила ребенка мертвым. Узнав об этом, мать малышки забрала тело по месту своего проживания в город Мурино Всеволожского района.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Накануне пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о начале проверки по факту смерти двухлетнего ребенка, который несколько месяцев жил в квартире няни из Киргизии. Мать малыша является гражданкой Узбекистана.

Надзорное ведомство намерено проверить работу органов системы профилактики и проконтролирует расследование возбужденного дела.

СКР Ленинградская область Петербург

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