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МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Распространяемая среди населения информация о якобы запланированных тренировочных эвакуациях в Ханты-Мансийске не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сегодня в Ханты-Мансийске на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, проводимой МЧС России. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводить не планировало и не планирует, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 28 января подобные объявления об эвакуации населения распространились в Ульяновске и Саранске. Они были опровергнуты региональными главками МЧС и городскими властями.

МЧС Ханты-Мансийск

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