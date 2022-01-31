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Прокуратура проверит информацию о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура проверит сообщения СМИ об удушливом смоге, который образовался в Нижнем Тагиле в минувшие выходные, и проверит пробы атмосферного воздуха на наличие вредных примесей, сообщило надзорное ведомство Свердловской области.

В проверке примут участие сотрудники областного управления Роспотребнадзора и уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее ряд СМИ сообщил, что жители Нижнего Тагила в выходные жаловались на смог, неприятный запах и ухудшение самочувствия, а в воздухе якобы было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.

Издание TagilCity сообщило о жалобах жителей Алтайского микрорайона и Вагонки на смог, неприятный запах и ухудшение самочувствия. Корреспонденты издания 30 января взяли замеры воздуха рядом со школой и заявили, что концентрация двуокиси азота в воздухе превышена в 1,5 раза, сероводорода — в 1,3 раза.

31 января Минприроды региона сообщило изданию, что в Нижнем Тагиле 31 января с утра и до полудня проводились замеры воздуха в центре, на улицах Пархоменко и Уральском проспекте, и превышений вредных веществ не было обнаружено. В областном управлении Роспотребнадзора "Коммерсанту" сказали, что данные TagilCity не соответствуют действительности. В пресс-службе коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК газете объяснили появление смога со сложными метеоусловиями.

Свердловская область Нижний Тагил Роспотребнадзор Минприроды

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