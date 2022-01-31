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В Тюмени арестовали курсанта по обвинению в убийстве преподавателя

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд арестовал курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по обвинению в убийстве человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в военном следственном управления СКР по Центральному военному округу.

"Курсант заключен под стражу по ходатайству следствия, он обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего)", - сказал сотрудник ведомства.

По данным местных СМИ, 22 января этого года в одном из жилых многоквартирных домов в Тюмени произошла драка между курсантом и офицером-преподавателем. От полученных травм сотрудник военного училища скончался в больнице.

Следователи выясняют причины, которые привели к конфликту.

Тюмень

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