Суд в Крыму отправил в колонию инкассатора за хищение 39 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Белогорский райсуд Крыма приговорил к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима водителя инкассаторской машины за похищение более 39 млн рублей, его пособница и сожительница получила 3 года условно, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

Инцидент произошел осенью 2020 года.

Похитив деньги, мужчина для инсценировки нападения на инкассаторскую машину положи восемь патронов на пол кабины служебного автомобиля, говорится в пресс-релизе.

Суд квалифицировал действия водителя по ч.4 ст.160 и ч.1 ст.222 УК РФ (хищение вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере; незаконные, хранение, перевозка и ношение боеприпасов), его сообщницы - по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Подсудимые признали свою вину.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.