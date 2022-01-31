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Двух рабочих в Старом Осколе насмерть придавило спиленное ими дерево

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту гибели в Старом Осколе двух работников МУП "Зеленстрой", сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Белгородской области.

По предварительным данным, 31 января бригада рабочих выполняла работы по отпиливанию верхней части деревьев около многоквартирных домов в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола.

"В ходе работ отпиленная часть ствола дерева упала на люльку, в которой находились двое рабочих. Вместе с ними люлька упала с высоты, спиленная часть дерева придавила упавших", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, мужчины 40 и 47 лет погибли на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

В организации будет изъята документация, касающаяся соблюдения техники безопасности при производстве работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Белгородская область Старый Оскол

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